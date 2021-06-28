MasterChef'te kim bayıldı? MasterChef'in yeni bölüm fragmanında şoke eden anlar...

Türkiye’nin sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef’in 2021 sezonu için elemeleri başladı. 26 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlanan elemelerde, bir yarışmacının baygınlık geçirmesi ise hem jüri üyelerini hem de ekran başındakileri korkuttu. Yürekleri ağızlara getiren olayda Mehmet Şef ve Danilo Şef ise hızlı bir şekilde olaya müdahale etti.

MasterChef’te korku dolu anlar!

Türkiye’nin en iyi lezzet yarışmalarından biri olan MasterChef, yayınlandığı her sezon reyting rekorları kırıyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın oturduğu programın eleme turları da başladı.

Eleme turları ile ekranlara gelen MasterChef’te 2021 sezonu için yarışmacılar belli oluyor. Yarışmanın ilk bölümü ekranlara gelirken bir yarışmacının bayıldığı anlar ise jüri üyelerini çok korkuttu.

Bir yarışmacının “Kendimi kötü hissediyorum” dedikten sonra bir anda bayılması sonrasında Mehmet Şef ve Danilo Şef yarışmacının yanına koştu.

Danilo Zanna’nın korku dolu anlarda koşarak olaya müdahale etmesi gündem olurken, Mehmet Şef’in korkusu ise dikkat çekti.