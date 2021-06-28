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MasterChef'te kim bayıldı? MasterChef'in yeni bölüm fragmanında şoke eden anlar...

28.06.2021 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin en çok izlenen lezzet yarışmalarından biri olan MasterChef, 26 Haziran tarihi itibariyle TV8 ekranlarında başladı. MasterChef 2021 sezonu için elemelerin gerçekleştiği programda, korku dolu anlar yaşandı. Heyecan dolu anlara tanıklık eden programda, dün eleme turunda yarışan bir yarışmacı baygınlık geçirdi. Yarışmacının baygınlık anlarında jüri üyeleri kabus gibi dakikalar geçirdi. MasterChef programında kim bayıldı?

Türkiye’nin sevilen yemek yarışmalarından biri olan MasterChef’in 2021 sezonu için elemeleri başladı. 26 Haziran tarihinde yayınlanmaya başlanan elemelerde, bir yarışmacının baygınlık geçirmesi ise hem jüri üyelerini hem de ekran başındakileri korkuttu. Yürekleri ağızlara getiren olayda Mehmet Şef ve Danilo Şef ise hızlı bir şekilde olaya müdahale etti.

MasterChef’te korku dolu anlar!

Türkiye’nin en iyi lezzet yarışmalarından biri olan MasterChef, yayınlandığı her sezon reyting rekorları kırıyor. Jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın oturduğu programın eleme turları da başladı.
Eleme turları ile ekranlara gelen MasterChef’te 2021 sezonu için yarışmacılar belli oluyor. Yarışmanın ilk bölümü ekranlara gelirken bir yarışmacının bayıldığı anlar ise jüri üyelerini çok korkuttu.
Bir yarışmacının “Kendimi kötü hissediyorum” dedikten sonra bir anda bayılması sonrasında Mehmet Şef ve Danilo Şef yarışmacının yanına koştu.
Danilo Zanna’nın korku dolu anlarda koşarak olaya müdahale etmesi gündem olurken, Mehmet Şef’in korkusu ise dikkat çekti.
Yarışmacının neden bayıldığı bilinmese de, heyecan sebebiyle bir tansiyon düşüklüğü yaşadığı tahmin ediliyor.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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