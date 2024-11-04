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MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef'in Dünya'sını yapamadı... "Böyle bitmemeliydi"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.11.2024 07:11
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MasterChef'te Beyza'nın yaşadığı kaza gündemdeyken eleme akşamı da geldi çattı. Mehmet Şef'in Dünya adlı tatlısını yapamayan isim Akın oldu. Akın'ın yarışmaya veda etmesi sosyal medyada da konuşuldu.

MasterChef'te elenen isim belli oldu. Beyza'nın yarışmada tedavi sürecinde olduğu için yer almaması "Elendi mi?" sorularını beraberinde getirse de Beyza henüz yarışmaya dönemedi için elemeden muaf tutuldu.

Masterchef'te eleme gecesinde şefler yarışmacılardan ilk etapta yer fıstığı ile yaratıcılık yapmalarını istedi.

İkinci turda ise yarışmacılardan Mehmet Şef'in lezzetli tabağı 'Dünya'nın yapılması istendi. Mehmet Şef tabağı böyle anlattı:

"Önce bir tane patişo hamuru yapıyorsunuz. Patişo hamurunu yaptıktan sonra üst hamur yapıyorsunuz. Evet, tereyağı, un, toz şeker ve granül kahve. Granül kahveyi üstüne koyuyorsunuz. Yapmış olduğunuz çiğden patişonun üzerine bu hamuru da koyuyorsunuz. Ondan sonra fırına sürüyorsunuz. Zaten bu içi boş gibi bir şey oluyor. Sonra pastacı kreması yapıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Vanilya çubuğu, beyaz çikolata, toz şeker, mısır nişastası, süt, un ve tereyağı ile güzel bir pastacı kreması yapıyorsunuz. Onun içini dolduruyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, çikolata toprağı yapacağız."

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ELENDİKTEN SONRA PAYLAŞIM GELDİ

En kötü tabağı hazırlayan isim şeflere göre Akın oldu. Akın Masterchef hayallerine veda etti. Akın elendikten sonra paylaşımında "Bu yolculuk bana çok şey kattı; hem mutfakta hem de hayatın her alanında büyük bir deneyim yaşadım. Her birinizin bana verdiği güç sayesinde buraya kadar geldim" dedi.

Seyirciler ise akının elenmesine üzülerek "Böyle olmamalıydı" dedi. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları:

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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