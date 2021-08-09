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MasterChef’te kim kazandı? Ana kadroya kim girdi? "Nasıl yememi istiyorsun bu tabağı?"

09.08.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan MasterChef'te yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için ellerinden geleni yaptılar. MasterChef jürileri yarışmacılardan badem ile yemek yapmasını istedi. Hamza Mercimek'in tabağını çok karışık bulan Mehmet Şef, "Nasıl yememi istiyorsun bu tabağı?" diye sordu. İşte ayrıntılar...

MasterChef'te ana kadro heyecanı sürüyor. Yarışmacılardan badem kullanarak yemek yapmaları istenince ortaya birbirinden farklı tabaklar çıktı. Tavırları ve iddialı sözleriyle dikkat çeken Hamza Mercimek'in tabağını Mehmet Şef çok karışık buldu. Yemeye nasıl başlayacağını bilemeyen Mehmet Şef, "Nasıl yememi istiyorsun bu tabağı?" diye sordu.

MasterChef ana kadroya kim girdi?

8 Ağustos 2021 MasterChef ana kadrosuna bir kişi daha dahil oldu.
MasterChef yarışmacılarından bu bölümde badem kullanarak yemek yapmaları istendi. Bunun sonucunda tatlı ve tuzlu birbirinden farklı tabaklar ortaya çıktı.
Tavırları ve iddialı ifadeleriyle dikkat çeken MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek, bademi kullanarak yemeği hazırlarken jürilerden, fazla malzeme kullandığı için uyarı aldı.
Yemeğinin çok güzel olacağını ifade eden Mercimek tabağını hazırlamaya devam etti. Ancak jürilerin karşısına çıkınca Mehmet Şef tabakta çok fazla farklı yiyecek olduğunu söyledi.

"Nasıl yememi istiyorsun bu tabağı?"

"Nasıl yememi istiyorsun bu tabağı?"
Yemeye nereden başlayacağına karar veremeyen Mehmet Şef, "Nasıl yememi istiyorsun bu tabağı?" diye sordu. Tabaktaki karışıklıktan Mehmet Şef kadar Danilo ve Somer Şef de rahatsız oldu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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