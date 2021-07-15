MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Tunahan Ak mesleği ne, ikinci etabı geçti mi? İşte Instagram hesabı...

MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Tunahan Ak mesleği ne, ikinci etabı geçti mi? İşte Instagram hesabı...

15.07.2021 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk turda verdiği cevaplarla jürileri kahkahaya boğan MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacısı Tunahan Ak hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Şeflere vermiş olduğu cevaplarla eğlenceli anlara neden olan MasterChef Tunahan Ak, yeni bölümde gerçekleşen ikinci etapta, Taze Kabak Çorbası yaptı. Peki MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Tunahan Ak mesleği ne, ikinci etabı geçti mi? İşte Instagram hesabı ve detaylar...

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacısı Tunahan Ak hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Yarışmada şeflere vermiş olduğu cevaplarla eğlenceli anlar yaşatan MasterChef Tunahan Ak, yeni bölümde yeni bir yemekle yarıştı. Yarışmacının üçüncü etaba geçip geçmediği merak ediliyor. Peki MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Tunahan Ak kimdir?

TV8'in sevilen ve yüksek reytingleriyle bilinen yarışması MasterChef 2021'in yeni sezonu ekranlardaki yerini aldı.
Jüriliği ve sunuculuğu Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği rekabet dolu yarışmanın son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı.
Daha önce ilk turda yarışan, konuşma tarzı ve cevaplarıyla jürileri kahkahaya boğan MasterChef Tunahan üçüncü etaba geçmeye hak kazandı.
Genç yarışmacı Tunahan Ak, ikinci turda da verdiği cevaplar ile şefleri oldukça güldürdü.

Tunahan Ak kaç yaşında, mesleği ne?

Tunahan Ak kaç yaşında, mesleği ne?
19 yaşında ve aşçı olan Tunahan Ak, yarışmada "İddialı mısın?" sorusuna "Bunu zaman gösterecek" şeklinde cevap verdi. İnternet üzerinde hakkında pek bilgi bulunmayan Ak'ın instagram hesabı ise @ttunahanak hesabı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BioNTech'te ikinci doz süresi değişti

BioNTech'te ikinci doz süresi değişti

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi!

4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi!

Mesaj gönderdi! Ezeli rakibe transfer oluyor

Mesaj gönderdi! Ezeli rakibe transfer oluyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.