MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında? Tunahan Ak mesleği ne, ikinci etabı geçti mi? İşte Instagram hesabı...

TV8 'in sevilen programı MasterChef Türkiye'nin genç yarışmacısı Tunahan Ak hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Yarışmada şeflere vermiş olduğu cevaplarla eğlenceli anlar yaşatan MasterChef Tunahan Ak, yeni bölümde yeni bir yemekle yarıştı. Yarışmacının üçüncü etaba geçip geçmediği merak ediliyor. Peki MasterChef Tunahan Ak kimdir, kaç yaşında?

Jüriliği ve sunuculuğu Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği rekabet dolu yarışmanın son bölümünde eğlenceli anlar yaşandı.

Daha önce ilk turda yarışan, konuşma tarzı ve cevaplarıyla jürileri kahkahaya boğan MasterChef Tunahan üçüncü etaba geçmeye hak kazandı.

Genç yarışmacı Tunahan Ak, ikinci turda da verdiği cevaplar ile şefleri oldukça güldürdü.

Tunahan Ak kaç yaşında, mesleği ne?

19 yaşında ve aşçı olan Tunahan Ak, yarışmada "İddialı mısın?" sorusuna "Bunu zaman gösterecek" şeklinde cevap verdi. İnternet üzerinde hakkında pek bilgi bulunmayan Ak'ın instagram hesabı ise @ttunahanak hesabı.