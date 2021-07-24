MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü neden yok, final mi oldu? MasterChef Türkiye yeni bölümü ne zaman?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef bu akşam yayın akışında yeni bölümüyle yer almadı. İzleyiciler MasterChef'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki MasterChef Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman?