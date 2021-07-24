MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü neden yok, final mi oldu? MasterChef Türkiye yeni bölümü ne zaman?

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef bu akşam yayın akışında yeni bölümüyle yer almadı. İzleyiciler MasterChef'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve neden yayınlanmadığını merak ediyor. Peki MasterChef Türkiye neden yok, yeni bölüm ne zaman?
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ne zaman?
TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen program MasterChef bugün yayın akışında yer alamadı.
Yeni bölümü yayın akışında yer almayan program izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jürisi olduğu ve lezzetler için büyük mücadelenin sürdüğü yarışma programında heyecanlı anlar yaşanmaya devam ediyor. Ancak sevilen program bugün bayram sebebiyle ekrana gelmeyecek.
MasterChef, bu akşam kolaj bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak.
Eğlence ve rekabet dolu yarışmanın yeni bölümlerinin ise haftaya yayınlanması bekleniyor.
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