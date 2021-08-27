MasterChef yarışmacısı Mert Yılmaz kimdir? Mert Yılmaz kaç yaşında, nereli?

MasterChef yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Mert Yılmaz, ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda devam etmek için yayınlanan her yeni bölümde en iyi tabağı çıkarmaya çalışıyor. İşte merak edilenler...
MASTERCHEF MERT YILMAZ KİMDİR?
MasterChef yarışmacısı Mert Yılmaz MasterChef 2021'in ana kadrosunda yer alıyor ve kırmızı takımda yarışıyor.
8 Aralık 1991 doğumlu Mert Yılmaz 30 yaşında. Bolulu Yılmaz 2005 ile 2009 yılları arasında Bolu Mengen Aşçılar, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi’nde lise eğitimini bitirdi.
Stajlarını ise sırasıyla; İstanbul’daki Divan ve Conrad Oteli’nde yapmasının ardından profesyonel iş hayatına adım attı.
Stajların bitmesinin ardından iş hayatına giren Yılmaz a 3 ay Gina’da, 2 yıl da Zuma Restoran’da çalıştı.
Mert Yılmaz Instagram'da "chefmert" kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor.
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