MasterChef yarışmacısı Mert Yılmaz kimdir? Mert Yılmaz kaç yaşında, nereli?

MasterChef yeni bölümüyle TV8 ekranlarında seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Mert Yılmaz, ekranların en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'in ana kadrosunda devam etmek için yayınlanan her yeni bölümde en iyi tabağı çıkarmaya çalışıyor. İşte merak edilenler...