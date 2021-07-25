MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? "Önlüğünü bırakıp gidebilirsin"

MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? "Önlüğünü bırakıp gidebilirsin"

25.07.2021 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen program MasterChef'te, yarışmacı Oktay Uğur'un başına bu bölümde büyük talihsizlik geldi. Meydana gelen olayı fark eden isim Mehmet Şef oldu. Olayı teyit ettikten sonra MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur'a, "Önlüğünü bırakıp gidebilirsin" dedi. İşte ayrıntılar...

MasterChef yarışması ilgi ile takip ediliyor. Yarışmacılar bir üst tura geçmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur ilk etabı geçti ancak ikinci etapta, meydana gelen bir kaza yüzünden stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı. Hatayı fark eden isim ise Mehmet Şef oldu. İşte ayrıntılar...

MasterChef Oktay Uğur kimdir?

Aşçı ve pizza ustası olan MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur 27 yaşında. Uğur, daha önce birçok usta isimden eğitim aldı ve çeşitli yerlerde çalışarak mutfakta kendini geliştirdi.
Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'e katılan ve kendisini geliştirmek isteyen Uğur'un başına, yemeği hazırlamak için hamur yoğurduğu esnada büyük talihsizlik geldi.

MEHMET ŞEF, TEYİT İÇİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE BAKTI

MEHMET ŞEF, TEYİT İÇİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE BAKTI
Olayı fark eden Mehmet Şef, teyit etmek için kamera görüntülerine baktı. Kamera önüne geri dönen Mehmet Şef, Uğur'un hamuru yoğururken terinin hamura damladığını söyledi.
Hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle yemeğin tadına bakamayacaklarını söyleyen Mehmet Şef, yarışmacının terinin daha en başlardan hamura damlamaya başladığını ifade etti.
Hijyen problemlerinde yemeği tatmayacaklarını söyleyen Mehmet Şef Uğur'a, "Şeflerle de görüştük. Önlüğünü bırakıp gidebilirsin. Büyük talihsizlik yaşadık" dedi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Şoke eden ayrılık! Her yerden sildi

Kuyruğun sonu görünmüyor

Kuyruğun sonu görünmüyor

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

Ününü duyan bu havuza koşuyor! 1 dakika zor dayanabiliyorlar

En az aşının uygulandığı Diyarbakır'da aşı seferberliği başlatıldı

En az aşının uygulandığı Diyarbakır'da aşı seferberliği başlatıldı

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Hasta olduğu iddia edilmişti! Görüntüler tepki çekti

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Simge Sağın'ın sere serpe pozları nefes kesti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.