MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur kimdir? Nereli ve kaç yaşında? "Önlüğünü bırakıp gidebilirsin"

MasterChef yarışması ilgi ile takip ediliyor. Yarışmacılar bir üst tura geçmek için elinden geleni yapmaya çalışıyor. MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur ilk etabı geçti ancak ikinci etapta, meydana gelen bir kaza yüzünden stüdyoyu terk etmek zorunda kaldı. Hatayı fark eden isim ise Mehmet Şef oldu. İşte ayrıntılar...

MasterChef Oktay Uğur kimdir?

Aşçı ve pizza ustası olan MasterChef yarışmacısı Oktay Uğur 27 yaşında. Uğur, daha önce birçok usta isimden eğitim aldı ve çeşitli yerlerde çalışarak mutfakta kendini geliştirdi.

Türkiye'nin en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef'e katılan ve kendisini geliştirmek isteyen Uğur'un başına, yemeği hazırlamak için hamur yoğurduğu esnada büyük talihsizlik geldi.

MEHMET ŞEF, TEYİT İÇİN KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE BAKTI Olayı fark eden Mehmet Şef, teyit etmek için kamera görüntülerine baktı. Kamera önüne geri dönen Mehmet Şef, Uğur'un hamuru yoğururken terinin hamura damladığını söyledi.

Hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle yemeğin tadına bakamayacaklarını söyleyen Mehmet Şef, yarışmacının terinin daha en başlardan hamura damlamaya başladığını ifade etti.