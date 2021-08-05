Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman açıklanır? Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak?

İl içi ve iller arasında sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretleri ya da engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin ne zaman başvuru yapacakları MEB tarafından duyuruldu. Başvuruların nasıl yapılacağı da açıklandı. İşte detaylar...