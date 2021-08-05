Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman açıklanır? Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak?

İl içi ve iller arasında sağlık, aile birliği, can güvenliği mazeretleri ya da engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin ne zaman başvuru yapacakları MEB tarafından duyuruldu. Başvuruların nasıl yapılacağı da açıklandı. İşte detaylar...
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu ne zaman?
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusunun 9 Ağustos'ta başlayacağı ve 13 Ağustos'ta sona ereceği belirtildi.
Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır?
a) Başvurular, mazeretleri nedeniyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınır.
b) Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.
c) İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.
ç) Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih başvurusunda atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini de dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.
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