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  4. MEB 5 bin 872 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB 5 bin 872 personel alımı şartları neler?

MEB 5 bin 872 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB 5 bin 872 personel alımı şartları neler?

11.10.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bünyesine 5 bin 872 destek personeli alınacak. Açık pozisyonlara alım yapılacağına dair duyuru, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer aldı. Başvuruların internet ortamından alınacağı belirtildi. Başvuru için son tarihin 5 Kasım Cuma saat 23.59 olduğu belirtildi. İşte merak edilenler...

MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuruların 25 Ekim Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Başvurular "Kariyer Kapısı" ya da "e-Devlet" üzerinden alınacak. MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için talep edilen şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Belirtilen şartlara uyan adayların e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" sitesinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.
Adaylar yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilir. Eğer birden fazla unvan için başvuru yapılırsa ve bu durum tespit edilirse her iki başvuru da geçersiz sayılır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Atama sonuçlarının 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden duyurulacağı belirtildi. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI
-2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak. -Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak. -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. -Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. -Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak. -Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. -Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek.
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personel alımı Milli Eğitim Bakanlığı

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