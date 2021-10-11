MEB 5 bin 872 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? MEB 5 bin 872 personel alımı şartları neler?

MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuruların 25 Ekim Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Başvurular "Kariyer Kapısı" ya da "e-Devlet" üzerinden alınacak. MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için talep edilen şartlar belli oldu. İşte merak edilenler...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Belirtilen şartlara uyan adayların e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" sitesinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Adaylar, istenen belgeleri sisteme yükleyerek başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü seçecek, gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asıllarının talebi halinde belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il, ilçe milli eğitim müdürlüğüne teslim edecek.

Adaylar yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilir. Eğer birden fazla unvan için başvuru yapılırsa ve bu durum tespit edilirse her iki başvuru da geçersiz sayılır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR? Atama sonuçlarının 12 Kasım'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresinden duyurulacağı belirtildi. Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenen belgelerle başvuracak.