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  4. MEB 750 engelli öğretmen ataması ne zaman 2021? 750 engelli öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı?

MEB 750 engelli öğretmen ataması ne zaman 2021? 750 engelli öğretmen atama kontenjanları ve kadroları açıklandı mı?

12.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı geçtiğimiz gün düzenlendi. Toplantının ardından, toplantı esnasında alınan kararlara ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engelli öğretmen atama tarihini belirtti. Bunun ardından adayların gözleri MEB 750 engelli öğretmen ataması başvuru tarihlerine çevrildi. İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen atama tarihine ilişkin açıklama yaptı. Atamaların, adayların tercihi ve EKPSS puanı üstünlüğüne göre online ortamda gerçekleştirileceği belirtildi. Kadro ve branş dağılımı ile atama tercihleri önem arz edecek. İşte merak edilenler...

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Engelli öğretmen atama tarihlerini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.
750 engelli öğretmen atama kontenjanları ve kadroları ile ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

ENGELLİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

ENGELLİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru şartları hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak daha önceki alımlarda başvuru şartları şunlardı; 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.) 3. 2018 ve 2020 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS Lisans Düzeyi) 50 ve daha üzeri puan almış olmak, 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak, 5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası ile başvuru yapacak olanlar bakımından 1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi programını tamamlamış olmak. (Not: İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanına kaynak programlardan mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen pedagojik formasyon eğitimini kapsayan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin tamamını lisans eğitimi esnasında aldığını belgelendirmeleri halinde, İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi alanına atanmak üzere yapacakları ön başvurularda, kendilerinden ayrıca pedagojik formasyon yerine geçen herhangi bir belge istenmeyecektir.) 7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 9. Daha önce öğretmenliğe EKPSS puanı dışında atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, ön başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, 10. Devlet memuru iken görevinden çekilen veya çekilmiş sayılanlar bakımından ön başvurunun son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinin birinci fıkrasının A,B,C bentlerinde belirtilen bekleme süresini tamamlamış olmak,
11. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde 2 görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile ön başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır. 12. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen unvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır. 13. Adaylar tarafından ön başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.
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öğretmen ataması atama Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı

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