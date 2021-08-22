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MEB aşçı ve yardımcı destek personeli başvuruları nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB personel alımını duyurdu!

22.08.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı'na aşçı ve yardımcı destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alımı yapılacağını açıkladı. Peki MEB aşçı ve yardımcı destek personeli başvuruları nasıl yapılır? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MEB personel alımı ile ilgili açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanlığı'na aşçı ve yardımcı destek personeli alımı duyurusu sonrası başvuruların ne zaman başlayacağı ve nasıl, nereden gerçekleştirileceği merak ediliyor. Peki MEB aşçı ve yardımcı destek personeli başvuruları nasıl yapılacak?

MEB' E BAĞLI PANSİYONLARA PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak personel alımı duyurusunun ardından başvuru detayları merak ediliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan pansiyonlara 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alımını açıkladı.

5 BİN 872 AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ ALINACAK

5 BİN 872 AŞÇI VE YARDIMCI DESTEK PERSONELİ ALINACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ile ilgili olarak paylaşımda bulundu ve "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim öncesinde okullarda ve kurumlarda insan kaynakları ve alt yapı konusunda çalışmalar yapıldığını, bulunan eksikliklerin giderildiğini belirterek, şunları söyledi: "Bakanlık olarak tüm önlemlerimizi alıp 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacağız. Tüm illerimizle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldığımız gibi il ve ilçelerimize finansman desteklerimizi de gönderdik. Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum.
Başvuru süreci ile ilgili detaylar henüz belli değil ancak açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.
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personel alımı Milli Eğitim Bakanlığı

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