MEB personel alımı başvuru şartları neler? MEB personel alımı ne zaman ve nereden yapılacak?

MEB tarafından 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Başvuru koşulları ile birlikte başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki MEB personel alımı başvuru şartları neler?

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.

MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru koşulları duyuruldu. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin yapılan duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı. Başvurular, 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a dek "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.

e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden tamamlanmalı.

Atama sonuçları ise 12 Kasım tarihinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek. Atamaları valilikler tarafından kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenmiş olan belgelerle beraber başvuracak.