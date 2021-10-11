MEB personel alımı başvuru şartları neler? MEB personel alımı ne zaman ve nereden yapılacak?

MEB tarafından 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek. Başvuru koşulları ile birlikte başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki MEB personel alımı başvuru şartları neler?
MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 5 bin 872 destek personeli için başvuru koşulları belli oldu. MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında 2 bin 593'ü aşçı, 3 bin 279'u aşçı yardımcısı olmak üzere 5 bin 872 destek personeli istihdam edilecek.
MEB'e 5 bin 872 destek personeli alımı için başvuru koşulları duyuruldu. Söz konusu pozisyonlara alım yapılmasına ilişkin yapılan duyuru, Bakanlığın resmi internet sayfasında yayımlandı. Başvurular, 25 Ekim 2021 Pazartesi gününden 5 Kasım Cuma saat 23.59'a dek "Kariyer Kapısı" veya "e-Devlet" üzerinden yapılabilecek.
e-Devlet ile entegre çalışan “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı" platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden tamamlanmalı.
Atama sonuçları ise 12 Kasım tarihinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" üzerinden ilan edilecek. Atamaları valilikler tarafından kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları il milli eğitim müdürlüklerine istenmiş olan belgelerle beraber başvuracak.
Başvuru şartları ise şöyle; 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak, mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek, sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporuna sahip olduğunu belgelendirmek, devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.