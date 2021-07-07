HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları: Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları: Öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

07.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için birçok öğretmen adayı sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada 2021 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. MEBBİS sözleşmeli öğretmen atamaları için bekleyiş sürerken, öğretmen adayları da mülakat sonuçlarını nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. İşte MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları…

Binlerce öğretmenin atama beklediği 2021 yılında, MEB’den gelen açıklamaya göre bu sene 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için ise binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılacak açıklamayı bekliyordu. 2021 yılı sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandı!

2021 yılı sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için TIKLAYIN!

2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 öğretmen atama takviminde, sözleşmeli mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 2021 yılı sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklandı.
MEB takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise 1 - 6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli atama tercihleri nasıl yapılacak?

Sözleşmeli atama tercihleri nasıl yapılacak?
Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.
Sözlü sınavlardan 60 puan üzerinde puan alan adaylar, tercih hakkı elde edebilecek. En fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilen adaylar, tercihlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
mebbis öğretmen ataması Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Korkunç olayla ilgili kahreden açıklama! Umutlar tükendi

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

Çift doz aşı olanlara uyarı: Bu 4 belirtiye dikkat!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Mehmet Aydın'ın köylüleri üzgün

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Parçalanmış cesetlerin sırrı göğüs silikonlarından çözülecek

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bakan Koca duyurdu: Delta Plus 3 ilde görüldü

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Bayramda kısıtlama olacak mı? Merak edilen soruya net yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.