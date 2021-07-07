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MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları: Öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu!

07.07.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmeli öğretmenlik atamaları için birçok öğretmen adayı sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamada 2021 yılı için 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı bildirilmişti. MEBBİS sözleşmeli öğretmen atamaları için bekleyiş sürerken, öğretmen adayları da mülakat sonuçlarını nereden öğreneceklerini araştırmaya başladı. İşte MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları…

Binlerce öğretmenin atama beklediği 2021 yılında, MEB’den gelen açıklamaya göre bu sene 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için ise binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılacak açıklamayı bekliyor. Yapılan açıklama sonrasında 2021 yılı sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu!

Sonuçlar açıklandığında buraya tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 öğretmen atama takviminde, sözleşmeli mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 2021 yılı sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise 1 - 6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli atama tercihleri nasıl yapılacak?

Sözleşmeli atama tercihleri nasıl yapılacak?
Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.
Sözlü sınavlardan 60 puan üzerinde puan alan adaylar, tercih hakkı elde edebilecek. En fazla 40 eğitim kurumu tercih edebilen adaylar, tercihlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.
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