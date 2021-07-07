MEBBİS sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları: Öğretmenlik mülakat sonuçlarının tarihi belli oldu!

Binlerce öğretmenin atama beklediği 2021 yılında, MEB’den gelen açıklamaya göre bu sene 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için ise binlerce öğretmen adayı Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılacak açıklamayı bekliyor. Yapılan açıklama sonrasında 2021 yılı sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu! Sonuçlar açıklandığında buraya tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 öğretmen atama takviminde, sözleşmeli mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bilgisini de paylaştı. Yapılan açıklamaya göre 2021 yılı sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ise 1 - 6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

Sözleşmeli atama tercihleri nasıl yapılacak? Sözlü sınavda başarılı olan adayların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınacak.