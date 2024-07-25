Meclis en gergin gününü yaşadı! Önce AK Parti-DEM kavgası, ardından İYİ Parti-MHP gerginliği... Yumruklar havada uçuştu

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında İYİ Partili Selçuk Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında gerginlik yaşandı.
Teklifin maddeleri üzerine söz alan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Cumhur İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulundu. Bunun üzerine AK Partili ve MHP'li milletvekilleri Türkoğlu'na sert tepki gösterdi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, tartışmanın sürmesi üzerine birleşime ara verdi.
Teklifin yedinci madde üzerindeki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, partisinin önergesi üzerine konuştu:
"Milletin ümüğüne adeta sazan sarmalı yönetimiyle çöktüğünüz için bugünlerde ilahi adalet sizi adeta tokat manyağına çevirdi. İkide bir tükürdüğünüzü yalamak zorunda kalıyorsunuz. İlahi adalet önce nas var nas diyip sonra dünyanın faiz rekoru kıran iki ülkesinden biri olmanın sahibi yaptı sizi... İlahi adalet 'hırsız' dediğinize hazineyi, 'zürriyetsiz' dediğinize ittifakı teslim etmeniz. 'Aptal olma' diyerek skandal bir mektupla tehdit edene de bin yıllık Türk devletinin onurunu çiğnetmenizdir. En kötüsü de gerçek adalete rahmet okutan firavunun adaletsizliğinden medet ummaya mahkum edilmenizdir."
Türkoğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti'nin önergesi AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Türkoğlu, AK Parti sıralarına dönerek önergenin reddedilmesine ilişkin, "Her defasında aynı şeyi yapıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.
Arada, İYİ Partili Türkoğlu ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay arasında tartışma yaşandığı için Meclis Başkanvekili Bozdağ, tüm partilerin grup başkanvekilleriyle görüşme yaptı.