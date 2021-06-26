Megan Fox genç sevgilisi Machine Gun Kelly ile gittiği partinin sonunu getiremedi

Megan Fox ve Machine Gun Kelly çifti ABD basınının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Megan Fox, genç sevgilisi Machine Gun Kelly’nin her konserinde ona eşlik ederek yanında oluyor. Gece hayatına da son sürat devam eden çift, geçtiğimiz gece bir partiden çıkarken görüntülendi. Gecenin sonunda yürümekte zorluk çeken Megan Fox’u şarkıcı sevgilisi Machine Gun Kelly sırtına aldı.

Megan Fox gecenin sonunu getiremedi

Megan Fox ve Machine Gun Kelly son olarak Hollywood’daki çılgın bir parti sonrasında görüntülendi. Hayranlarının izdihamına uğrayan mekan, hınca hınç doldu. Gecenin sonunda yürümekte zorlanan sevgilisi Megan Fox’u sırtına alan Machine Gun Kelly centilmenliğiyle tam puan aldı.

Çift, 2020 yılının başlarında Midnight In The Switchgrass filminin setinde tanıştı. İlişkilerini Mayıs 2020’de duyurdular.

Çift geçtiğimiz günlerde, Los Angeles’ın Sherman Oaks bölgesinde beş yatak odalı ve beş banyolu bir malikaneye yerleşti.

The Transformers oyuncusu ile şarkıcı Machine Gun Kelly’nin yeni evi yaklaşık 500 metrekare büyüklüğünde.