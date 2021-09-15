Megan Fox'tan elbise tepkisi: Tutucu fikirlerinizi görmezden geliyorum

35 yaşındaki oyuncu "Tutucu, ve duygusal anlamda bastırılmış fikirlerinizi görmezden geliyorum ve meydan okuyorum" dedi.

"TUTUCU FİKİRLERİNİZİ GÖRMEZDEN GELİYORUM"

Son dönemde Machine Gun Kelly ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Megan Fox, MTV Video Müzik Ödülleri ve MET Gala'daki kırmızı halı tercihleriyle gündeme oturdu.

Fox, MTV töreninde Thierry Mugler imzasını taşıyan şeffaf bir elbiseyle kamera karşısına geçti. Sevgilisi, Machine Gun Kelly ile birlikte uzun uzun poz veren 35 yaşındaki üç çocuk annesi Fox, görünümünü yine ünlü bir markaya ait yüksek topuklu ayakkabılar ve açık bıraktığı ıslak görünümlü saçlarıyla tamamladı.

Megan Fox'un bu görünümü de sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı hayranları Fox'un son derece kusursuz göründüğünü savundu. Bazıları da özellikle de ıslak saç modeliyle elbisesinin rengini, Kim Kardashian'ın 2019 Met Gala gecesi sergilediği görünüme benzetti.

Hatta Fox'un kıyafet seçimini Rose McGowan'ın yıllar önce yine bir MTV töreninde giydiği elbiseye benzetenler de oldu.