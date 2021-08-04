Mehmet Altun kimdir, nereli? Konya katliamının zanlısı Mehmet Altun nerede, yakalandı mı?

Konya'da 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun'ın kim olduğu ve yakalanıp yakalanmadığı merak ediliyor. Altun, günlerdir özel harekat ve JASAT tarafından aranıyordu. Peki Mehmet Altun kimdir, nereli ve yakalandı mı?

Mehmet Altun kimdir?

Konya'da gerçekleşen elim olayda husumetli olduğu Dedeoğlu ailesinden 7 kişiyi öldürmüş olan katil zanlısı Mehmet Altun, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Günlerdir yakalanması için arama çalışmaları yapılan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı. Olay sonrası ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Polis, yapmış olduğu incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara yeniden ateş açtığını ve saldırının sonrasında aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini tespit etti.

Mehmet Altun, kiralamış olduğu aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları'nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakın bölgesine bıraktı ve olay sonrası 45 dakikada mahallesine ulaştığı belirtildi. Saldırı sonrası bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi'nin de (JASAT) katıldığı arama çalışmasına başlanıldı.

Özel harekat ve JASAT aramalar gerçekleştirdi Üst düzey yöneticilerin de katıldığı bölgede yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı eğitimli köpek ve insansız hava aracıyla da aramalar gerçekleştirildi. Bunun yanında özel harekat ve JASAT, Altun'un akrabalarının evlerinde ve bölgedeki bazı mahallelerdeki sahibi il veya yurt dışında olan, uzun bir süredir kullanılmadığı için boş durumda olan evlere baskın yapıp, aramalar gerçekleştirdi.