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Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Hadise'nin yeni sevgilisi kim?

10.07.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin ve Mehmet Dinçerler'in bir kafede görüntülendiği haberinin sosyal medyada yayılmasının ardından Mehmet Dinçerler'in kim olduğu ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. "Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" , "Hadise'nin yeni sevgilisi kim?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

"Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" , "Hadise'nin yeni sevgilisi kim?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının CEO'sudur. Yaptığı yatırımlar ve başarılı iş hayatı ile adını duyurmuştur. Sosyal medyada, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birlikte görüntülendiği haberi yayıldı. İşte ayrıntılar...

Mehmet Dinçerler kimdir?

1988 doğumlu Mehmet Dinçerler 33 yaşındadır. Yatırımlar ve başarılı iş hayatı ile adından söz ettirmiştir.
Dinçerler ünlü bir kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismidir.
Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur. Mehmet Dinçerler, “Gloria Jean’s’in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı’dır”
Mehmet Dinçerler'in adı Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay ile anılmıştı. Sonrasında ise ünlü oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamıştı.
Şimdilerde ise Dinçerler, ünlü şarkıcı Hadise ile bir kafede görüntülendi. Bunun ardından sosyal medyada, Dinçerler ile Hadise'nin aşk yaşayıp yaşamadığına dair yorumlar yapılmaya başlandı.
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Anahtar Kelimeler:
Hadise
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