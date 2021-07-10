"Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?" , "Hadise'nin yeni sevgilisi kim?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markasının CEO'sudur. Yaptığı yatırımlar ve başarılı iş hayatı ile adını duyurmuştur. Sosyal medyada, Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birlikte görüntülendiği haberi yayıldı. İşte ayrıntılar...