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  4. Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılacak mı? Sosyal medya sallandı

Mehmet Yalçınkaya MasterChef'ten ayrılacak mı? Sosyal medya sallandı

27.07.2021 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef yarışmasında Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliğini paylaşan Mehmet Yalçınkaya yeni projesini anlattı. Bunun ardından sosyal medyada Yalçınkaya hakkında gündem yaratan iddialar ortaya atıldı. Mehmet Yalçınkaya'nın MasterChef jüriliğinden ayrılıp ayrılmayacağı konuşulmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef'in jüri üyelerinden olan Mehmet Yalçınkaya hakkında ortaya atılan o iddia sosyal medyada çok konuşuldu. Yeni projesini açıklayan Mehmet Şef, projesinde yalnızca esnaflara ve Türk yemeklerine odaklanacağını söyledi. İşte ayrıntılar...

Mehmet Şef, MasterChef'ten ayrılıyor mu?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliğini paylaşan Mehmet Yalçınkaya yeni projesinin ne olduğunu açıkladı.
Bunun ardından sosyal medyada, Mehmet Şef'in MasterChef programından ayrılacağına ilişkin çok sayıda yorum yapıldı.
Kitap çıkaracağını söyleyen Mehmet Şef kitabı hakkında, "Sadece esnaflara ve Türk yemeklerine odaklanmış olacak." dedi.
Açıklamalarına devam eden Mehmet Şef, "Bunu yeni şefler için yapacağım. Gerçekten uğraşacağım” diye ekledi.
Bunun ardından Mehmet Şef'in, MasterChef programından ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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