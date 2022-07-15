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  4. Melek Baykal 19 yaş fotoğrafını paylaştı! Güzelliği hayran bıraktı

Melek Baykal 19 yaş fotoğrafını paylaştı! Güzelliği hayran bıraktı

15.07.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi'ndeki 'Pembe' karakteriyle Türk ekranlarının unutulmazları arasında yer alan usta oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisinde "Yaş 19 sanırım... Kardeşim Samim'le dans ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiyatronun usta isimlerinden Melek Baykal (67), son paylaşımıyla hayranlarını nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

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Geçmişi yad eden Baykal, gençlik dönemlerinde kardeşi ile dans ederken çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncu, paylaşımına "Yaş 19 sanırım… Kardeşim Samim'le dans ediyoruz." ifadelerini not düştü.

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Baykal'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören fotoğrafına; Cenk Eren, Asuman Dabak, Erhan Yazıcıoğlu ve Filiz Akın gibi bir çok ünlü isim yorum yaptı.

ÜNLÜ OYUNCULARIN SON HALİ

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