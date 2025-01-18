Melekler şehrinden cehennem görüntüleri... Alev alev yanan Los Angeles'tan geriye bir şey kalmadı!

GEYİKLER DOLAŞIRKEN GÖRÜLDÜ

Paylaşılan bir başka görüntüde ise bölgede yaşayan geyiklerin dolaştığı anlar da yer aldı. Açıklamada, “PalisadesFire komuta merkezinde, doğanın dayanıklılığının güzel bir hatırlatıcısı olarak tepeye doğru ilerleyen birkaç geyik gördük. Bu zorlu zamanlarda bunun gibi anlar içimizi ısıtıyor” denildi.