HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Melekler şehrinden cehennem görüntüleri... Alev alev yanan Los Angeles'tan geriye bir şey kalmadı!

Melekler şehrinden cehennem görüntüleri... Alev alev yanan Los Angeles'tan geriye bir şey kalmadı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.01.2025 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar sebebiyle zarar gören yapılar itfaiye ekipleri tarafından görüntülendi. Görüntülerde bölgede dolaşan geyikler de yer aldı.

ABD’nin Los Angeles kenti ve çevresinde 11 gündür devam eden yangınlar sebebiyle bölgedeki yapılar zarar gördü.

Pacific Palisades ve Eaton yangınlarında şu ana kadar yaklaşık 40 bin dönümden fazla alan kül oldu, 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR VAR

MİLYARLARCA DOLAR ZARAR VAR

Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. İtfaiye ekipleri tarafından paylaşılan görüntülerde, evlerin kullanılamaz halde olduğu görüldü.

AÇIKLAMA YAPILDI

AÇIKLAMA YAPILDI

Yapılan açıklamada, “Her gün Eaton ve Palisades alanlarında yapıdan yapıya geçerek hasar tespiti yapıyoruz. Bölge sakinlerinin mülklerinin durumunu mümkün olan en kısa sürede öğrenmelerine yardımcı olmak için önemli bir adım” ifadeleri kullanıldı.

GEYİKLER DOLAŞIRKEN GÖRÜLDÜ

GEYİKLER DOLAŞIRKEN GÖRÜLDÜ

Paylaşılan bir başka görüntüde ise bölgede yaşayan geyiklerin dolaştığı anlar da yer aldı. Açıklamada, “PalisadesFire komuta merkezinde, doğanın dayanıklılığının güzel bir hatırlatıcısı olarak tepeye doğru ilerleyen birkaç geyik gördük. Bu zorlu zamanlarda bunun gibi anlar içimizi ısıtıyor” denildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu araçları tasarruf için ihaleye çıkıyor

Kamu araçları tasarruf için ihaleye çıkıyor

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler

Cinsel istismarda bulunup, boğarak öldürmüşler

Ataşehir'deki otelde yangın: 3 ölü!

Ataşehir'deki otelde yangın: 3 ölü!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidiyor! 48 saat içinde doktora gidin!

Gıda zehirlenmesiyle karıştırılıyor, ölüme kadar gidiyor! 48 saat içinde doktora gidin!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.