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Melisa Döngel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melisa Dönel hangi dizilerde rol aldı?

04.07.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı adlı dizide yıldızı parlayan ünlü oyuncu Melisa Döngel, hakkında ortaya çıkan taciz iddiaları ile en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Şimdilerde Fox TV'nin sevilen dizisi 'Aşk Mantık İntikam' da rol alan güzel oyuncunun hayatı merak ediliyor. Peki Melisa Döngel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melisa Dönel hangi dizilerde rol aldı?

Aşk Mantık İntikam dizisinin Çağla karakterine hayat veren Melisa Döngel, yaşadığı taciz olayı ile gündeme geldi. Babası ile davalık olduğu ortaya çıkan Döngel'in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Melisa Döngel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Melisa Dönel hangi dizilerde rol aldı? İşte merak edilen ayrıntılar...

Melisa Döngel kimdir?

Son zamanlarda rol aldığı diziler ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Melisa Döngel, en çok aranan isimler arasında yer aldı.
Sen Çal Kapımı adlı dizide oyunculuğu ve güzelliği ile adından söz ettiren Döngel, son olarak hakkında çıkan babası tarafından tacize uğradığı yönündeki haberler ile gündeme geldi.

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?
Ünlü oyuncu, 25 Ekim 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde eğitim aldı.
İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik dizisinde Sevtap karakterine hayat vererek yaptı. Ardından ise fenomen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da Nil'i canlandırdı.
Ufak rollerde rol almasının ardından Fox TV'nin üç iddialı dizisinde boy göstererek adeta yıldızı parladı. İlk olarak Bizim Aile dizisiyle Fox TV'ye adım atan oyuncu, hemen ardından Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren karakterine hayat verdi.
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Melisa Döngel
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