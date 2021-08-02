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Memur zammı toplantısı ne zaman yapılacak? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

02.08.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmelerinde pazarlık süreci başladı. 700 bini aşkın kamu işçisinin 31 Mayıs'ta başlayan sözleşme sürecinin de bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" ifadelerini kullanmıştı.

  1. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Bu görüşmelerde yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamlar belli olacak. Bakan Bilgin konuya ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" diye konuşmuştu.

Memur zammı görüşmesi ne zaman sonuçlanacak?

Yetkili sendika Memur-Sen, zam tekliflerini 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 olarak açıkladı. 6 buçuk milyon civarında memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları, gerçekleşecek görüşmelerin ardından belli olacak.
Zam pazarlığı sürecinin ağustosun son haftasına kadar bitmesi gerekli. Eğer anlaşmaya varılamazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.
Sözleşme süreci 31 Mayıs'ta başlamıştı. Sürecin yeni haftada tamamlanması bekleniyor.
Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Aynı zamanda 2021-2022 döneminde ise ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.
Hükümet ise brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam teklif etmişti. Aynı zamanda yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesi talep edildi.
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