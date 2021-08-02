Memur zammı toplantısı ne zaman yapılacak? Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacak?

Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Bu görüşmelerde yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamlar belli olacak. Bakan Bilgin konuya ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" diye konuşmuştu.

Memur zammı görüşmesi ne zaman sonuçlanacak?

Yetkili sendika Memur-Sen, zam tekliflerini 2022 için yüzde 21, 2023 için yüzde 17 olarak açıkladı. 6 buçuk milyon civarında memur ve memur emeklisinin 2 yıllık maaş artışları, gerçekleşecek görüşmelerin ardından belli olacak.

Zam pazarlığı sürecinin ağustosun son haftasına kadar bitmesi gerekli. Eğer anlaşmaya varılamazsa Hakem Kurulu'na gidilecek.

Sözleşme süreci 31 Mayıs'ta başlamıştı. Sürecin yeni haftada tamamlanması bekleniyor.

Türk-İş ve Hak-İş, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesini istiyor. Aynı zamanda 2021-2022 döneminde ise ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep ediyor.