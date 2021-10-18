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Memurluktan vazgeçip arıcılığa başladı, paraya para demiyor! 2'den 450'ye çıkardı

18.10.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de sağlık memuru olarak görev yapan anne Aslıhan Özşahin, çocuğunun sağlık sorunlarını engelleyemeyince doğal bal üretmeye başladı. Çocuğuna doğal bal yedirmek için 2 kovanla başladığı arıcılıkta zamanla kendini geliştiren anne 450 kovana ulaşarak, ciddi bir başarı hikayesine imza attı. Artan talebi karşılamak için memurluğu bırakan girişimci anne, şimdi genç kızları arıcılık sektörüne kazandırmak için kolları sıvadı. Özşahin, yanına aldığı 6 genç kıza arıcılık öğretiyor.

Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.

Zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürüten Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle son dönemde ıslahı yapılan Ege Arısı türünün kraliçelerini üretmek üzere girişim yaptı.

Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla kapasiteyi 450 kovana ulaştıran Özşahin, bir kraliçe arıyla başladığı işinde geçen yıl 7 bin 500 arılık kapasiteye ulaştı.

Başarılı girişimci, kadın elinin değmesiyle fark yaratan işini genç kızlara öğretmek üzere 6 genç kıza istihdam kapısı açtı.

"BİLİNÇLİ VE DOĞRU ÜRETİM"

Bu işle ilgili yerli ve yabancı eğitmenlerden ders aldığını, bu süreçte Türkiye'de bu işin bilinçli yapılmadığını gördüğünü aktaran Özşahin, elde ettiği başarının aslında bilinçli ve doğru üretimin bir sonucu olduğunu kaydetti.
Türkiye'nin dört bir yanına kraliçe arı gönderdiklerini vurgulayan Özşahin, şöyle devam etti:
"Suni tohumlama olmadan kraliçelerimizi yetiştiriyoruz. Bu konuda kısa sürede iyi bir isme sahip olduk. Sabahın erken saatinde kalkıp hava kararana kadar çalışıyoruz. 450 kovanım var. Bunların bir kısmını kraliçe üretmek, bir kısmını bal, bir kısmını da koloni satışı için tutuyoruz.

"SEN MEMURSUN, 1-2 SENE YAPIP BIRAKIRSIN"

"SEN MEMURSUN, 1-2 SENE YAPIP BIRAKIRSIN"
Bu işe başladığımda 'kızım sen memursun ne işin var, 1-2 sene yapıp bıkarsın' diyenler vardı. Bu konuda taş koyan olmadı ancak destekleyen de olmadı. Onlar öyle dedikçe 'ben bu işi yaparım' diyorsun. Kendimi bulduğum bir iş oldu. Zorlukları çok fazla, özellikle fiziki zorluğu çok."
Arıcılığın kadınlar için uygun bir meslek alanı olduğunu, bu mesleği özellikle genç kızlara aşılamak istediğini söyleyen Özşahin, daha fazla kadının arıcılık yapmasını istediğini dile getirdi. Özşahin, sözlerini şöyle sürdürdü:
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İzmir
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