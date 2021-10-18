Memurluktan vazgeçip arıcılığa başladı, paraya para demiyor! 2'den 450'ye çıkardı

Seferihisar ilçesinde yaşayan sağlık memuru Özşahin, bağışıklık sistemi zayıf olan ve sürekli hastalanan oğluna şifa olması amacıyla evinin bahçesine koyduğu 2 kovanda bal üretmeye başladı.

Zamanla arıcılığı çok seven ve aldığı eğitimlerle bu işi bilinçli olarak yürüten Özşahin, eşi ve iki oğlunun desteğiyle son dönemde ıslahı yapılan Ege Arısı türünün kraliçelerini üretmek üzere girişim yaptı.

Yüksek bal verimiyle tercih gören bu türe olan talebin artmasıyla kapasiteyi 450 kovana ulaştıran Özşahin, bir kraliçe arıyla başladığı işinde geçen yıl 7 bin 500 arılık kapasiteye ulaştı.

Başarılı girişimci, kadın elinin değmesiyle fark yaratan işini genç kızlara öğretmek üzere 6 genç kıza istihdam kapısı açtı.