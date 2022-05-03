MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Merakla bekleniyor! Erşan Kuneri'den ilk resmi fragman geldi

Merakla bekleniyor! Erşan Kuneri'den ilk resmi fragman geldi

03.05.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix, Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği, başrollerinde; Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak’ın bulunduğu Erşan Kuneri’nin resmi fragmanını paylaştı.

Erotik sinemanın ünlü yapımcısı Erşan Kuneri 80’lerin başında hapishaneden çıktıktan sonra farklı türlerde filmler çekmeye karar verir. Sektörden arkadaşları Alev, Altın Oran, Mami, Seyyal, Tumtum, Feride ve Payro Kemal’i bir araya getirerek radikal bir film maratonuna koşmaya başlarlar.

İki yılda birbirinden farklı yedi film üreten Kuneri Film’de sinema aşığı Erşan ve arkadaşları İran sinemasından, korku filmlerine, toprak kokan Anadolu hikayelerinden, sosyal mesajlı dramalara, Ortaçağ aksiyon filmlerinden süper kahramana birbirinden farklı karakterlerle izleyiciyle buluşur.

ERŞAN KUNERİ'DEN RESMİ FRAGMAN GELDİ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Netflix
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Gram altın 900 liranın altına geriledi!

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kocamla cinsel ilişkimiz hiç yok! O daha çok internette evli kadınlarla...

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

Yeni salgın tehdidi! Gizemli hastalık can almaya devam ediyor

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

Hangi isim en çok oyu alıyor? İşte yanıtı

İlginizi Çekebilir

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

Görenler baba-kız zannetti! “O benim çocuğum değil”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Öldü zannedip ceset torbasına koydular! Bir anda hareketlendi

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Kolunda bir penisle yaşadı! “Sonunda doğru yere koydular”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.