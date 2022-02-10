Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu! İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi, sakallarını uzatıp sarık taktı: "Nasuh tövbesi ettim"

İsmini Mahmut olarak değiştirdiğini açıklayan Meriç Erkan sakal bırakıp sarık taktı. Meriç Erkan'ın son halini görenler inanamazken, yaşadığı değişim sosyal medyada günün en çok okunan konularından biri oldu.

Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.

''RABBİMLE ARAMDAKİ HESAPLAŞMA''

Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu. Erkan, ''Bu bir konsept değil bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma, bir Nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz'' dedi.