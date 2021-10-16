Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Kısıklı’da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulunan Huber Köşkü’ne geldi. Ardından Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Huber Köşkü’ne ulaştı.

ERDOĞAN, BOĞAZ'I ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak bir süre boğazı seyreden Erdoğan ve Merkel, daha sonra yemeğe geçti. İki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

(İHA)