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Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

16.10.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Şansöylesi Angela Merkel veda ziyareti için bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile Huber Köşkü'nde bir araya geldi. Liderler bir süre balkonda sohbet ederken Erdoğan, Merkel'e İstanbul Boğazı'nı anlattı. 1,5 saat süren görüşme sonrası yemeğe geçen liderlerin basın toplantısı yapması bekleniyor.

Kısıklı’da bulunan evinden çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya’da bulunan Huber Köşkü’ne geldi. Ardından Almanya Şansölyesi Angela Merkel de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Huber Köşkü’ne ulaştı.

ERDOĞAN, BOĞAZ'I ANLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Huber Köşkü'nde saat 12.00 sıralarında bir araya geldi.

Erdoğan ve Merkel, görüşme öncesinde Huber Köşkü'nün balkonuna çıkarak İstanbul Boğazı'nı izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkel'e İstanbul Boğazı hakkında bilgi verdi. Erdoğan ve Merkel gazeteciler ile sahildeki vatandaşları da el sallayarak selamladı.

GÖRÜŞME SONA ERDİ

İki lider arasında Yaklaşık 1.5 saat süren görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından balkona çıkarak bir süre boğazı seyreden Erdoğan ve Merkel, daha sonra yemeğe geçti. İki liderin ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.

(İHA)

ERDOĞAN-MERKEL GÖRÜŞMESİNDEN DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
#7 MİLYON ASKERİ ÜCRETTEN VERGİYİ KALDIRACAKSİN 10MiLYON EYT Yİ CİKARTİCAKSİN 3600 VERECEKSİN ENERJİ ULASİM HARCAMLARİNDAN VERGİYİ YA KALDİRACAKSİN YA YARİ YARİYA DUSURECEKSİN ÇIFTÇİ ESKİ MEMUR ESNAF UNİVERSİTELİ 2MİLYON GENÇLİK Z KUŞAGI BU GENCLİGİ KUCAKLİYACAKSİN EMEKLİ MASSİNİ EN AZ 3500YAPCAKSİN SÖZLESMELİ HERKESE KADRO VERECEKSİN KAMUDS SATİLMİS HERSEYİ GERİ ALİN FABRİKALAR OTOYOLLAR KOPRULER LİMANLAR HASTSNELER KAMULASTİRİN BANKLARİN KİREDİ FAİZLERİNİ SİLECEK UNİVERSİTE BİTİRMİS BİR TANE GENC BEYİN İSSİZ KALMİYACAK 20 YİL DİR HAKSİZ ATANMİS BUNLARLA İSBİRLİGİ İCİNDE OLAN AMİR MEMUR
reisten icazet almaya gelmiş reis istesin bi 5 yıl daha görevde kalırdı.
Küresel güçlerin piyonları birbirinden hiç vaz geçemez sırada bop eş başkanı papa dostu barzaninin kardeşi fetonun öğrencisi boynunda yahudi madalyası ile dolaş buyuk hırsızlara by by deme vakti Allah'ın izniyle İYİ gelecek yalan dolan talan çökme gasp rüşvet ve yolsuzluk son bulacak... Türk milleti huzura kavuşacak... Türkiye İYİ olacak

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