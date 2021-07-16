Mersin ve Hatay'da orman yangını! Bakan Pakdemirli'den açıklama

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterler yangına müdahale edildi.
HATAY'DA ORMAN YANGINI
Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, birbirine yakın iki bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yanına müdahalesi sürüyor.
"YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DİYEMİYORUZ"
Bakan Pakdemirli'de beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte yangının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, dün itibariyle başlayan 21 tane yangından 2 tanesinin devam ettiğini söyledi.
Şu anda Mersin Aydıncık’da olduklarını kaydeden Pakdemirli, şunları ifade etti:
“Pembecik Mahallesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor.
Hatay Hassa’da 2 odaktan bir yangın çıktı. Valimizle, bölge müdürümüzle konuştum. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinası ve 150 personelle bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktalar çok sık orman ve yolu olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.
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