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  4. Mersin ve Hatay'da orman yangını! Bakan Pakdemirli'den açıklama

Mersin ve Hatay'da orman yangını! Bakan Pakdemirli'den açıklama

16.07.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Aydıncık ve Hatay Hassa'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Mersin'de dün akşam saatlerinde ara verilen havadan müdahale sabah saatlerinde yeniden başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'de iki ilde devam eden eden yangınlara ilişkin son durumu açıkladı.

Dün sabah saatlerinde Mersin'in Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Gündüz saatlerinde havadan uçak ve helikopterler yangına müdahale edildi.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Öte yandan Hatay'ın Hassa ilçesi Amanos Dağları'nda, birbirine yakın iki bölgede orman yangını çıktı. Ekiplerin yanına müdahalesi sürüyor.

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"YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞINI DİYEMİYORUZ"

Bakan Pakdemirli'de beraberinde Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile birlikte yangının devam ettiği bölgelerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, dün itibariyle başlayan 21 tane yangından 2 tanesinin devam ettiğini söyledi.
Şu anda Mersin Aydıncık’da olduklarını kaydeden Pakdemirli, şunları ifade etti:
“Pembecik Mahallesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını diyemiyoruz. Arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu yangını biraz daha kolayladık diyebiliriz. Sabaha kadar bir noktaya getireceğiz gibi gözüküyor.
Hatay Hassa’da 2 odaktan bir yangın çıktı. Valimizle, bölge müdürümüzle konuştum. 31 arazöz, 4 dozer ve diğer kurumlardan 8 iş makinası ve 150 personelle bu yangına müdahale ediyoruz. Maalesef yangına müdahale ettiğimiz noktalar çok sık orman ve yolu olmamasından dolayı şu an yol yapım çalışmaları sürdürülüyor.
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Anahtar Kelimeler:
Mersin
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yeni otelimiz hayırlı olsun...
şeref yoksunları ormanlardan ve orada yaşayan canlılardan ne istiyorsunuz elleriniz kırılsın , sizde cehennem ateşinde yanın inşallah...
Yüreğimiz yanıyor. Küçük ihmaller büyük sonuçlara neden oluyor. Lütfen daha dikkatli olalım

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