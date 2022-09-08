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Mersin'deki orman yangını saatlerdir sürüyor! Bir ilçeye sıçradı

08.09.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayıldı. Bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.

Mersin Gülnar'da çıkan orman yangını saatlerdir sürüyor. Gece görüşlü helikopterlerin de kullanıldığı yangına müdahale aralıksız devam ediyor. Bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltılırken, yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.

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YANGIN SİLİFKE'YE KADAR YAYILDI

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.

Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DE KULLANILIYOR

Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.

Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya D-400 kara yolunda da tedbirler sürdürülüyor.

4 İLDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti. Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

İŞTE BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
Mersin orman yangını
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