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  4. Merve Boluğur annesini paylaştı! Kızını gölgede bıraktı

Merve Boluğur annesini paylaştı! Kızını gölgede bıraktı

10.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyunculuğun ardından müzik dünyasına adım attığını açıklayan Merve Boluğur, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekandaki performansıyla ti'ye alınmıştı. Eleştirilere kulak tıkayan Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin doğum gününü kutladı.

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, geçtiğimiz haziran ayında "Şşşşşşttttt" adlı şarkısını çıkarmıştı. 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz akşam Alaçatı'da Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur'un, performansı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Tüm eleştirilere kulak tıkayan Boluğur, yaptığı son paylaşımda annesi Nehra Boluğur'un doğum gününü kutladı. Bakımlı ve fit görünümüyle dikkat çeken Nehra Boluğur'u görenler şaşkınlığını gizlemeyedi.

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Merve Boluğur
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