Merve Boluğur annesini paylaştı! Kızını gölgede bıraktı

'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar' ve 'Kuzey Güney' gibi pek çok dizide rol alan Merve Boluğur, sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklamıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Boluğur, geçtiğimiz haziran ayında "Şşşşşşttttt" adlı şarkısını çıkarmıştı. 34 yaşındaki Boluğur, geçtiğimiz akşam Alaçatı'da Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk oldu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur'un, performansı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Tüm eleştirilere kulak tıkayan Boluğur, yaptığı son paylaşımda annesi Nehra Boluğur'un doğum gününü kutladı. Bakımlı ve fit görünümüyle dikkat çeken Nehra Boluğur'u görenler şaşkınlığını gizlemeyedi.