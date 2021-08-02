Merve Dizdar, Gürhan Altundaşar'la yeniden barışacak mı? Sosyal medyada kafa karıştıran durum!

Masumlar Apartmanı dizisiyle kariyerini zirveye taşıyan Merve Dizdar, şu sıralar özel hayatıyla da epey konuşuluyor. BKM Mutfak oyuncularından Gürhan Altundaşar ile dolu dizgin bir aşk yaşayarak 2018 yılında nikah masasına oturan Merve Dizdar, ani bir kararla geçtiğimiz aylarda eşinden boşandı. Çiftin sosyal medyadaki paylaşımları ise kafa karıştırdı.

MERVE DİZDAR İLE GÜRHAN ALTUNDAŞAR NEDEN AYRILDI?

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisinde başarılı bir oyunculuk sergileyen Merve Dizdar, dizideki başarısı kadar aşk hayatıyla da epey konuşuluyor.

2018 yılında oyuncu Gürhan Altundaşar ile evlenen Dizdar, 1 ay önce eşine sosyal medyadan sevgi sözcüklerini dizerken, çift bir anda boşandı.

İkilinin boşanma nedeninin ise aldatma olduğu iddia edilmişti. Merve Dizdar’ın Masumlar Apartmanı dizisindeki partneri Uğur Uzunel ile yakınlaştığı, bu nedenle eşinin ayrılmak istediği konuşulmuştu. Dizdar ise bu iddialara sert yanıt vermişti.

MERVE DİZDAR’DAN ALDATMA İDDİALARINA YANIT Merve Dizdar sosyal medya hesabından ihanet dedikodularına çok sert bir biçimde açıklama yaparak yanıt vermişti. Dizdar’ın açıklaması şöyleydi: