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  4. Merve Dizdar: Keşif dönemimdeyim! 'Mutsuzum' dersem olmaz

Merve Dizdar: Keşif dönemimdeyim! 'Mutsuzum' dersem olmaz

06.07.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nın 'Gülben'i Merve Dizdar kendisine dair bilinmeyenleri anlattı. Boşanma haberleriyle gündemde olan Dizdar "Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum" dedi.

Merve Dizdar, 'Masumlar Apartmanı' dizisindeki 'Gülben' rolüyle son dönemde adından en çok söz ettiren isimlerden oldu. Üç yıllık eşi Gürhan Altundaşar'dan sürpriz bir kararla boşanan oyuncu, hakkında merak edilenleri Women's Shine dergisine anlattı.

"Keşif dönemimdeyim. Duygularımı, kararlarımı, aslında kim olduğumu keşfediyorum. Kendimle yetinebilmeyi öğreniyorum. O yüzden günden güne hislerim değişiyor. Ailem, sevdiklerim, beni sevenler var. 'Mutsuzum' dersem olmaz. Mutluyum" diyen Dizdar'ın açıklamaları şöyle:

"DERİNLERE İNMEYİ SEVİYORUM"

"Bir süredir anda kalmayı öğretiyorum kendime. Yarın hakkında korkmak ya da sevinçten delirmek bana göre değil sanırım.
Sessiz sakin bir hayatım var. Arkadaşlarım, çevrem, ailem. 'Ünlü olmak' tabiri de biraz garip geliyor açıkçası. Hayatımı içimden geldiği gibi yaşıyorum zaten."
Rolü hakkında da konuşan Dizdar "'Gülben' dünyanın en güzel rollerinden biri. Zor bir rol tabii. Uzun süre 'Gülben'e yakın bir yerden baktım hayata. Ben biraz böyle derinlere inmeyi seviyorum.
Bence oyunculuk çok zor bir meslek. Sadece replikleri söylemek oyuncu olmak için oynamak için yeterli değil" dedi.
Dizdar açıklamasının devamında ise "Her kadının kendinden ilham almasını ve birbirine de gıpta ederek, takdir ederek bakmasını isterim. Güçlendikçe birbirimize iyi gelmeliyiz ki cesaretimizi kırmaya çalışanları önce biz durdurabilelim" ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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