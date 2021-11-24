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  4. Meslek aşkı engel tanımıyor! Yüzde 90 görme engelli Türkçe öğretmeni: İyi ki bu mesleği yapıyorum

Meslek aşkı engel tanımıyor! Yüzde 90 görme engelli Türkçe öğretmeni: İyi ki bu mesleği yapıyorum

24.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde 90 görme engeli bulunan Aygül Altuntaş, Aksaray'da Türkçe öğretmenliği yaparak hem hayatını kazanıyor hem çocukların bilgiyle donanmasını sağlıyor. Engel tanımayan meslek aşkı ile takdir toplayan Altuntaş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Meslekte 15 yılı geride bıraktım. Kitap okumayı da çok sevdiğim için hedefim hep öğretmenlikti. Bunun için çok çalıştım İyi ki bu mesleği yapıyorum'' dedi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Aygül Altuntaş, ağabeyi Serdar Altuntaş gibi doğuştan yüzde 90 oranında görme engelli olarak dünyaya geldi. Kitap okumayı çok sevdiği için öğretmen olmak isteyen Altuntaş, eğitimini tamamlayıp mesleğe başladı. İzmir'de görev yaptıktan sonra memleketi Aksaray'da dönen Altuntaş, 6 yıldır Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapıyor.

Bekar olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Aygül Altuntaş şunları söyledi:

"KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVDİĞİM İÇİN HEDEFİM ÖĞRETMENLİKTİ"

''Öğretmenlik sürecim, benim çocukluğumdan beri istediğim bir meslekti. Bunun için 3 meslek belirlemiştim. Türkçe öğretmenliği, rehber öğretmenlik ve İngilizce öğretmenliğiydi. Sonra Türkçe öğretmenliği ağır bastı. Kitap okumayı da çok sevdiğim için hedefim hep öğretmenlikti. Bunun için çok çalıştım ve üniversite sınavında tüm soruları doğru yapmıştım. İyi ki bu mesleği yapıyorum diyorum. Benim 5 yeğenim var. Ağabeyimin çocuklarıyla nasıl ilgileniyorsam, öğrencilerimle de aynı şekilde ilgileniyorum. Sınıfta disiplini sağlıyoruz. Yeri geldiğinde bir çocuğumuzun ateşi var mı? Ses tonundan üzüntüsü var mı? Onu anlamaya çalışıyorum. Sıkıntısı olanlarla teneffüste ilgileniyoruz. Çünkü geleceğimiz onlara emanet. Biz onlara sadece öğretmen değil ailenin bir parçası gibi yaklaşıyoruz.''
Kendisi gibi görme engelli olan ağabeyi Serdar Altuntaş'ın da sosyal bilgiler öğretmeni olduğu ve Yozgat'ta görev yaptığını hatırlatan Aygül Altuntaş, başarılarında anne ve babasının büyük katkısı olduğunu belirtti. Görme kaybına rağmen mesleğini severek yaptığını ifade eden Altuntaş, ''Görme kaybım olsa da mesleğimi severek yapıyorum. Uzaktan eğitim döneminde bize özel ekran okuyucu yardımıyla derslerimizi aksatmadan yaptık. Ben buraya İzmir’den geldim. İlk kez buraya geldiğimde, Aksaray böyle bir duruma alışık mı, diye sorguladım. Şehrimizde başka görme engelli öğretmenler de varmış. Bu okul şehrimizin en güzel okullarından birisidir. Açıkçası burada bana karşı önyargı olur mu diye merak etmiştim. Burada hiçbir önyargıyla karşılaşmadım. Okulda öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte büyük bir aile olduk'' diye konuştu.

"BİZİM İDOLÜMÜZ OLDU"

"BİZİM İDOLÜMÜZ OLDU"
5'inci sınıf öğrencisi Hamza Fethi Gökçe, öğretmeni Aygül Altuntaş sayesinde Türkçe dersini sevmeye başladığını belirterek, ''Ben önceden Türkçe derslerini sevmiyordum. Öğretmenim sayesinde Türkçeyi daha çok sevmeye başladım. İlk dersinde Türkçeyi güzel anlatması çok hoşuma gitti ve öğretmenimin görmediğini bilmiyordum. Öğrenince çok üzüldüm. Öğretmenim de beni çok sevdi ve beni kendi gözü gibi öğretmen masasına oturtturdu. Ben de konuşan ve yaramazlık yapanları öğretmenime söylüyorum. Derslerimde anlamadığımı bana izah ederek öğretti'' dedi.
Hilal Sözcepınar da, “Öğretmenimiz gerçekten örnek bir öğretmen. Çünkü göz problemi olmasına rağmen buralara azimle gelmiş. Ben de öğretmenim gibi olmak istiyorum. Öğretmenimiz bizim idolümüz oldu. Anlatımı ve konuşması sayesinde Türkçe derslerini çok seviyorum. Benim gibi tüm sınıf öğretmenimizi çok seviyor” diye konuştu. DHA
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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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