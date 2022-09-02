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Metabolizma hızını ikiye katlar! Anında kilo vermeye başlarsınız

02.09.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metabolizma, sağlık dünyasında popüler bir başlıktır. Kilo vermek veya kilomuzu korumak için metabolizma hızımıza dikkat etmemiz gerektiğini hepimiz duymuşuzdur. Fakat metabolizma tam olarak nedir ve onu hızlandıran yiyecekleri yediğimizden nasıl emin olabiliriz?

Metabolizma aslında vücudumuzun yediğimiz yiyecekleri enerjiye dönüştürme sürecidir. Daha yavaş bir metabolizmaya sahip olduğumuzda kilo alma, yorgunluk hatta cilt kuruluğu bile yaşayabilirsiniz.

Metabolizmamızın ne kadar hızlı veya yavaş çalıştığını etkileyen, yaş ve genetik yapı gibi kontrol edemediğimiz bazı faktörler vardır. Ancak, yediğimiz yiyecekler gibi kontrol edebileceğimiz, daha hızlı bir metabolizmaya ve daha iyi bir genel sağlığa ulaşmamıza yardımcı olabilecek faktörler var.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN YİYECEKLER

AVOKADO

AVOKADO
Avokado tok tutar, vitaminler, mineraller, lifler ve kalp için sağlıklı yağlarla doludur. Nutrition Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, avokadonun yetişkinlerde yüksek kan şekeri, aşırı vücut yağı ve yüksek kan şekeri gibi bir kişinin kalp hastalığı riskini artıran bir grup durum olan metabolik sendromu düşürdüğü biliniyor.

SU

SU
Su teknik olarak bir gıda olmasa da metabolizma hızınızı artırmada ve korumada en önemli bileşenlerden biridir.

BAHARATLI YEMEKLER

BAHARATLI YEMEKLER
Baharatların metabolizmayı hızlandırmanın harika bir yolu olduğu bilinmektedir. British Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırmaya göre zencefil, karabiber, hardal ve yaban turpu gibi baharatların metabolik hızı artırdığı kanıtlanmıştır.

FINDIK VE SAĞLIKLI TOHUMLAR

FINDIK VE SAĞLIKLI TOHUMLAR
Kuruyemişler ve tohumlar, aceleniz olduğunda ve hızlı bir atıştırmalığa ihtiyaç duyduğunuzda sağlıklı beslenmenin güvenilir bir yoludur ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.

YUMURTA

YUMURTA
Metabolizmayı hızlandırmak söz konusu olduğunda, bol miktarda protein yemek çok önemlidir. Yumurtalar, protein seviyelerini yükseltmenin harika bir yoludur çünkü genellikle yağ ve kalorileri düşüktür. Protein zengini yumurta daha yüksek termik etki adı verilen bir şey nedeniyle metabolizma hızımızı artırıyor.
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Anahtar Kelimeler:
metabolizma kilo verme
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