Metabolizma hızını ikiye katlar! Anında kilo vermeye başlarsınız

Metabolizma aslında vücudumuzun yediğimiz yiyecekleri enerjiye dönüştürme sürecidir. Daha yavaş bir metabolizmaya sahip olduğumuzda kilo alma, yorgunluk hatta cilt kuruluğu bile yaşayabilirsiniz. Metabolizmamızın ne kadar hızlı veya yavaş çalıştığını etkileyen, yaş ve genetik yapı gibi kontrol edemediğimiz bazı faktörler vardır. Ancak, yediğimiz yiyecekler gibi kontrol edebileceğimiz, daha hızlı bir metabolizmaya ve daha iyi bir genel sağlığa ulaşmamıza yardımcı olabilecek faktörler var.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN YİYECEKLER

AVOKADO Avokado tok tutar, vitaminler, mineraller, lifler ve kalp için sağlıklı yağlarla doludur. Nutrition Journal'da yayınlanan bir araştırmaya göre, avokadonun yetişkinlerde yüksek kan şekeri, aşırı vücut yağı ve yüksek kan şekeri gibi bir kişinin kalp hastalığı riskini artıran bir grup durum olan metabolik sendromu düşürdüğü biliniyor.

SU Su teknik olarak bir gıda olmasa da metabolizma hızınızı artırmada ve korumada en önemli bileşenlerden biridir.

BAHARATLI YEMEKLER Baharatların metabolizmayı hızlandırmanın harika bir yolu olduğu bilinmektedir. British Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırmaya göre zencefil, karabiber, hardal ve yaban turpu gibi baharatların metabolik hızı artırdığı kanıtlanmıştır.

FINDIK VE SAĞLIKLI TOHUMLAR Kuruyemişler ve tohumlar, aceleniz olduğunda ve hızlı bir atıştırmalığa ihtiyaç duyduğunuzda sağlıklı beslenmenin güvenilir bir yoludur ve metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını kolaylaştırır.