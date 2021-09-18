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  4. Meteoroloji uyarmıştı! 15 dakika yetti, kaçacak yer aradılar

Meteoroloji uyarmıştı! 15 dakika yetti, kaçacak yer aradılar

18.09.2021 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Öte yandan İstanbul’da da fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Bazı ilçelerde yağış öncesinde çakan şimşekler adeta geceyi aydınlatırken, gök gürültüsünün ardından sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Trakya Bölgesi için günlerdir uyarılarda bulunduğu sağanak yağış, Edirne’de kısa sürede etkili oldu.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI, SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Akşam saatlerinde fırtınanın ardından başlayan sağanak yağış 15 dakika sürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok vatandaş iş yerlerinin içine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar tarihi çarşılara sığınırken, kimisi çareyi şal, kimisi ise şemsiye satın almakta buldu.
Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN KENDİLERİ ISLANDI

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN KENDİLERİ ISLANDI
Edirneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin üretici kadınları tarafından Saraçlar Caddesi’nde kurulun stant da, fırtına ve yağmurdan olumsuz etkilendi. Fırtınanın etkisiyle stantlarda bulunan ürünlerin savrulduğunu gören üretici kadınlar, şiddetli yağmurda ıslanmayı göze alarak el emeği ürünlerini toplamak ve yağmurdan korumak için çaba sarf etti.
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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur Edirne İstanbul
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