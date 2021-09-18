Meteoroloji uyarmıştı! 15 dakika yetti, kaçacak yer aradılar

Dışarıda olanlar, yağmura hazırlıksız yakalanırken, sürücüler ise yollarda zor anlar yaşadı. Saraçlar Caddesi'nde yürüyenler, sağanak sırasında tente ve saçak altlarında dinmesini bekledi. Yollarda ise kısa sürede su birikintilerinin oluştuğu görüldü.

EL EMEĞİ ÜRÜNLERİNİ YAĞMURDAN KORUMAK İÇİN KENDİLERİ ISLANDI

Edirneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatiflerinin üretici kadınları tarafından Saraçlar Caddesi’nde kurulun stant da, fırtına ve yağmurdan olumsuz etkilendi. Fırtınanın etkisiyle stantlarda bulunan ürünlerin savrulduğunu gören üretici kadınlar, şiddetli yağmurda ıslanmayı göze alarak el emeği ürünlerini toplamak ve yağmurdan korumak için çaba sarf etti.