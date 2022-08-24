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Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

24.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kentte başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. Öte yandan Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağışın etkili olduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonra İstanbul'da sağanak yağış başladı. Kentte başlayan gök gürültülü sağanağın, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olduğu rapor edildi.

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Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı.

Sisin hakim olduğu Boğaz çevresinde de gök gürültülü sağanak devam ediyor.

ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Sık sık şimşek çakan Anadolu Yakası'nda ulaşımı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmıyor.

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Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağış etkili oluyor.

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Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 22.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Taksim Meydanı’nda aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, bina saçakları, metro istasyonların girişi ve dükkanlara sığındı.

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Uyarıları dikkate alanlar ise şemsiyeleriyle yoluna devam etti. Yağmurla birlikte rüzgarda etkili olurken bazı vatandaşların şemsiyeleri tutmakta zorlandığı görüldü.

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İKİ SAAT BOYUNCA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki gök gürültülü sağanağın iki saat boyunca yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

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Açıklamada, bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (AA-DHA-İHA)

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Sağanak yağış İstanbul'u esir aldı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji İstanbul
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