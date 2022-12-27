Metin Arolat'ın 'Dert Değil' klibiyle unutulmaz oldu! Merve İldeniz'in son hali hayran bıraktı

1990'lar Türkiye'sinin en güzel kadınlarından biriydi Merve İldeniz. Şimdilerde kendini doğaya adayan ünlü manken, sakin bir hayat sürüyor.

Türkiye'de mankenliğin henüz yeni yeni meslek olarak kabullenildiği bir dönemde podyumların aranılan isimlerinden biriydi Merve İldeniz.

İldeniz, tam 16 yıl boyunca mankenlik yaptı. Bu sürenin sonunda da yaptığı işten ve yaşadığı hayattan artık istediği doyumu alamamaya başladı. Sonra hayallerine doğru bir adım daha attı ve birikimiyle Antalya'da bir arsa satın aldı.



Elbette İldeniz'in hayalini tam olarak gerçekleştirmesi biraz daha zamanını aldı. Bu arada asıl mesleği doktorluk olan bir dönem mankenlik ve fotoğrafçılık da yapan Serdar Önal ile tanıştı İldeniz. İkili kısa sürede birbirlerine aşık oldu ve yolları nikah masasına kadar uzandı.

İldeniz'in eşi ondan 5 yıl süre istedi bu hayalin gerçekleşmesi için. Sonunda, bu sürenin bitiminde ikili Merve İldeniz'in enbüyük hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. Bu arada kızı Leyla da dünyaya geldi.



Ama o bile İldeniz ve eşini yolundan döndüremedi. İstanbul'dan kaçış sebebini ise şöyle anlatıyordu İldeniz: "İstanbul beni her zaman boğuyordu. Kirlendiğimi hissetmeye başlamıştım. Her şey bir oyundu. Bu oyunu daha fazla oynamak istemedim."

Geçen zamanda Serdar Önal'dan boşandı ama dost kaldı. Kızı Leyla genç kız oldu. Bazı insanların, büyük kentte sürdürdüğü gösterişli ve bol kazançlı böylesine parlak bir hayatı bırakıp küçük bir kasabaya yerleştiği için kendisine "deli" demesini de hiç umursamıyor. Yaşadığı mutluluğun izlerini gülümseyen yüzünde taşıyarak Bodrum'da doğanın kollarındaki yaşamını sürdürüyor.