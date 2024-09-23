Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazındı! Emekli hayatı yaşayan Merve İldeniz'in son hali merak edildi

Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Metin Arolat'ın unutulmaz şarkılarından biri de Dert Değil idi. Metin Arolat'ın Dert Değil şarkısının klibinde rol alan Merve İldeniz de 90'lı yılların ünlü modelleri arasında yer alıyordu.