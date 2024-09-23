Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle hafızalara kazındı! Emekli hayatı yaşayan Merve İldeniz'in son hali merak edildi

Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Metin Arolat'ın unutulmaz şarkılarından biri de Dert Değil idi. Metin Arolat'ın Dert Değil şarkısının klibinde rol alan Merve İldeniz de 90'lı yılların ünlü modelleri arasında yer alıyordu.
Dert Değil klibinde göğsüne yoğurt dökülen ve iddialı karelere imza atan Merve İldeniz bir süre sonra mesleğini bıraktı ve İstanbul'u terk etti.
Kameralardan uzak, kızıyla sakin bir hayat yaşayan İldeniz Metin Arolat'ın ölümü sonrası son haliyle merak edildi.
Yıllar önce Bodrum'a yerleşen Merve İldeniz bir süre önce Merhaba dergisine konuşmuştu. İldeniz o konuşmasında "Yalnızlık kelimesini sevmem, tek başınalığın enerjisi yalnızlık kelimesinden farklı. Tek başımıza doğduk, tek başımıza öleceğiz. İstersek yanımızda yüz kişi olsun, o an gelince ölümü tadarken tek başımıza olacağız" demişti.
Kendi gibi model olan Leyla adından bir kızı olan Merve İldeniz'in son hali yıllara meydan okuyor.
Doğayla iç içe yaşayan Merve İldeniz formunu koruyor ve halen genç kızlara taş çıkartıyor.