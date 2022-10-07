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MEVLİD KANDİLİ CUMA NAMAZI SAATİ! Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 7 Ekim Mevlid Kandili İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma vakti!

07.10.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili sebebiyle 7 Ekim 2022 Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı Cuma namazı saati çizelgesi ve "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edildi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için yayınlanan bilgilere ulaşmak isteyenler araştırma yapıyor. Bugün birçok kişi camilere akın edecek ve eller semaya kalkacak. Mevlid Kandili Cuma Namazı saati ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Cuma namazı saat kaçta?

Mevlid Kandili'nde cuma namazı kılmak isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. 7 Ekim'e denk gelen Mevlid Kandili günü birçok kişi camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve cemaat eşliğinde namaz kılınacak. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler ve 7 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir dahil olmak üzere 81 il için cuma namazı saati...

MEVLİD KANDİLİ CUMA NAMAZI SAATİ

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma gününe denk geldi. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 7 EKİM 2022

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 7 EKİM 2022
Cuma namazı saatleri:

İSTANBUL : 12:57
ANKARA : 12:42
İZMİR : 13:04
ADANA : 12:32
BURSA : 12:57
ANTALYA : 12:50
KONYA : 12:43
DİYARBAKIR : 12.12
ESKİŞEHİR : 12:51
MERSİN : 12:34

7 EKİM 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

7 EKİM 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?
Bulunduğunuz ilin Cuma ezanı saatini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
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