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Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Diyanet İşeri Başkanlığı açıkladı: Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler!

07.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili ibadetleri Müslümanlar tarafından Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğum günü olarak kabul edilen bu özel gün sebebiyle İslam dinine mensup kişiler tarafından merak edildi. İslam alemi için önemli olan bu gün ibadetlerle geçirilecek. Peki, Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler ve merak edilen soruların yanıtı haberimizde. İşte Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler...

Mevlid Kandili ibadetleri nelerdir? Birçok kişi internette konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Mevlid Kandili’nde yapılacak ibadetler ve detaylar haberimizde...

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

Mevlid Kandili'nde Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmelidir. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde oruç tutulmalı, İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim okunmalı, Bol bol zikir, evrad ü ezkarda okunulmalıdır. Ayrıca günahlar için tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır. Tefekkürde bulunulmalı ve helalleşilmelidir. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, sadaka verilmeli, kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalıdır. Öte yandan hayatını ketmiş yakınların kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmelidir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER NELERDİR?
Mwevlid Kandili İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilir. Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbih ve zikirler bu özel günde ibadetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu.
İşte Mevli Kandili'nde çekilecek tesbihler: "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah"

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR?

MEVLİD KANDİLİ TESBİHLERİ NELERDİR?
Mevlid Kandili tesbihleri: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ OLAN MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?

HZ. MUHAMMED'İN DOĞUM GÜNÜ OLAN MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNUR?
Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
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mevlid kandili duası
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