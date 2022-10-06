MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022: En güzel, resimli, anlamlı, dualı, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, kandile sayılı saatler kala yoğun ilgi görüyor. Yarın gece Rebîü’l-evvel ayının on ikinci gecesi. lemlere rahmet Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümü. Müslümanlar Mevlid Kandili’ni 7 Ekim de idrak edecekler. Bu önemli günün geldiğini haber vermek isteyenler Mevlid Kandili mesajları ve sözlerini paylaşmaya başladılar. En güzel, resimli kandil mesajlarını sizler için derledik.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.