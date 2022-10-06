MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2022: En güzel, resimli, anlamlı, kısa, dualı, hadisli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri için vatandaşlar sorgulamalar yapıyor. Mevlid Kandili 2022 yılında 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Yılın son kandilinin geldiğini sevdiklerine haber vermek isteyenler kandil mesajlarına yoğun ilgi gösteriyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. İşte en güzel, resimli, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri!

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.