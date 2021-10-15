Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir?

Mevlid Kandili günü yaklaşıyor. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar kandilde oruç tutulup tutulamayacağını merak ediyor. Peki mübarek günler arasında yer alan Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Mevlid Kandili'nde oruç tutmak, uzun yıllardır gündemde olan konular arasında yer alıyor.

Mevlid Kandili'nde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmeyi sürdürürken yılın son kandili de yaklaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim Pazar günü idrak edilecek.

Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi sebebiyle rebiyülevvel ayının 11'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili'nde oruç tutmanın faziletleri gündemde yer alıyor.

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almıyor ancak bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek büyük sevaptır. Bugün ya da ertesi gün oruç tutmakta mahzur olmamaktadır. Tutmak ise savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine oldukça önem vermişlerdir.