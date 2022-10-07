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MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI 2022! En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları!

07.10.2022 07:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında ve Instagram, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları internette yerini aldı. Bugün birçok kişi camilere gidecek eller semaya kalkacak ve namaz kılınacak. En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları...

Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Arkadaşlarına, yakınlarına, sevdiklerine ve akrabalarına en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları göndermek isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Facebook, Instagram, Twitter, gibi sosyal medya hesaplarının yanı sıra WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarından paylaşabileceğiniz en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları sizler için derledik. İşte Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları...

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. Selamlar
Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.
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