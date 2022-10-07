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MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI 2022! En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri!

07.10.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları ve sözleri WhatsApp ve Telegram'ın yanı sıra Instagram, Facebook ve Twitter'dan paylaşım yapmak isteyen kişiler tarafından merak edildi. En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları internette yerini aldı. Bugün birçok kişi camilere gidecek eller semaya kalkacak ve namaz kılınacak. SMS olarak gönderebileceğiniz en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerine haberimizde yer verdik. İşte Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları!

Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları, 7 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Sevdiklerine, arkadaşlarına, amca, hala, teyze başta olmak üzere yakınlarına ve akrabalarına en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Facebook, Instagram, Twitter, gibi sosyal medya hesaplarından paylaşıp ya da WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarından gönderebileceğiniz en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte sosyal medyada paylaşıp SMS olarak atabileceğiniz Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları...

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. Selamlar
Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller ve hayırlı cumalar.
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