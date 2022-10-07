MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI 2022! En yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri!

Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları, 7 Ekim 2022 Cuma gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Sevdiklerine, arkadaşlarına, amca, hala, teyze başta olmak üzere yakınlarına ve akrabalarına en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözleri göndermek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Facebook, Instagram, Twitter, gibi sosyal medya hesaplarından paylaşıp ya da WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma platformlarından gönderebileceğiniz en yeni en güzel, farklı, dualı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte sosyal medyada paylaşıp SMS olarak atabileceğiniz Mevlid Kandili'ne özel cuma mesajları...

MEVLİD KANDİLİ'NE ÖZEL CUMA MESAJLARI

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Allah’u Teala’yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah’ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah’ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. Selamlar

Allah’ım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi! Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.