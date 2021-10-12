Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ayın kaçında?

Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11. gecesine denk gelecek. Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı sebebiyle Mevlid Kandili her sene bir önceki yıla göre 10-11 gün önce kutlanır. Mevlid Kandillerinde dua edilir, ibadet edilir. İşte merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Diyanet tarafından kandille ilgili verilen bilgiler şu şekilde: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.