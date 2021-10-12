HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ayın kaçında?

Mevlid Kandili ne zaman 2021? Diyanet Mevlid Kandili ayın kaçında?

12.10.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili tarihine ilişkin bilgi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takviminde belirtilmişti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eden ve Rebiülevvel ayı içerisinde idrak edecek olan Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir. İşte merak edilenler...

Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11. gecesine denk gelecek. Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı sebebiyle Mevlid Kandili her sene bir önceki yıla göre 10-11 gün önce kutlanır. Mevlid Kandillerinde dua edilir, ibadet edilir. İşte merak edilenler...

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Bu sene Mevlid Kandili 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili Rebiülevvel ayının 11. gecesi olacak.

MEVLİD NE DEMEK?

MEVLİD NE DEMEK?
Mevlid kelimesi "doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelir.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Diyanet tarafından kandille ilgili verilen bilgiler şu şekilde: Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.
Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğumunun kutlandığı gündür.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mevlid kandili

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Seda Sayan canlı yayında uzman isimle yatağa girdi! Kendini role fazla kaptırınca olanlar oldu

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Yaptığı paylaşım gündem olmuştu! CHP ilçe başkanı görevden alındı

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Güler'in yeğeni evinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

Millilerden harika geri dönüş

Millilerden harika geri dönüş

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

Kilometrelerce yol aldı, Kırıkkale’de jandarmaya takıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Ad ve soyad değişikliği başvurusu e-Devlet'e taşındı

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Korkunç görüntüler! Cipiyle yeğeninin üzerinden geçti

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.