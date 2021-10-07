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Mevlid kandili ne zaman 2021? Mevlid kandili hangi gün idrak edecek?

07.10.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevlid Kandili İslam aleminin en önemli ve kutsal günlerinden biri olarak kabul edilir. Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade eder. Mevlid Kandili, Rabiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde kutlanır. İşte Mevlid Kandili tarihi ve önemi...

Mevlid Gecesi, İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul ediliyor. Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı sebebiyle Mevlid Kandili her sene bir önceki yıla göre 10-11 gün önce kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk geliyor.

İŞTE MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

İŞTE MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Mevlid kelimesi "doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılır. Bu özel gün Müslümanlar için oldukça önem taşır.
Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için gerçekleştirilen törenler tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Sonrasında Eyyubiler tarafından benimsendi ve çeşitli törenler, şenlikler gerçekleştirildi.
Mevlid törenleri saygınlığını kazandı ve yayılarak günümüze kadar geldi. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR?
Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna ilişkin herhangi bilgi yer almıyor. Ancak kandil günü ya da ertesi gün oruç tutmakta bir sakınca bulunmuyor. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazına işaret ediliyor.
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Mevlid kandili

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