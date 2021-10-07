Mevlid kandili ne zaman 2021? Mevlid kandili hangi gün idrak edecek?

Mevlid Gecesi, İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul ediliyor. Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı sebebiyle Mevlid Kandili her sene bir önceki yıla göre 10-11 gün önce kutlanır.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2021?

Mevlid Kandili bu sene 17 Ekim 2021 Pazar gününe denk geliyor.

İŞTE MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ Mevlid kelimesi "doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelir. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılır. Bu özel gün Müslümanlar için oldukça önem taşır.

Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için gerçekleştirilen törenler tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Sonrasında Eyyubiler tarafından benimsendi ve çeşitli törenler, şenlikler gerçekleştirildi.

Mevlid törenleri saygınlığını kazandı ve yayılarak günümüze kadar geldi. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.