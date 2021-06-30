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Meyve sebze satışına yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı açıkladı

30.06.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alınan bir yeni karar ile marketlerde sebze ve meyve satışlarına yeni bir düzenleme getirildi. Getirilen yeni düzenlemede birçok meyve açıkta değil, kapalı kutularda satılacak ve bu ürünlerde vatandaşlar ürünleri elleri ile seçerek alamayacak. Bazı ürünler ise açıkta satılmaya devam edilecek. Özellikle manav reyonlarında gidilen bu değişiklik, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı.

Marketlerde seçmece dönemini bitiren Ticaret Bakanlığı kararı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Marketlerde özellikle manav reyonlarında birçok meyve artık açık şekilde satılamayacak. Özel şeffaf kutularda satışa çıkarılan meyveler, vatandaşlar tarafından el ile seçilemeyecek. Ancak bazı meyve ve sebzeler halen açıktan satılmaya devam edilecek. İşte o meyve sebzeler…

Seçmece dönemi bitiyor!

Market içerisinde hijyen ve dezenfekte konusunda daha dikkatli olmak için Ticaret Bakanlığı yeni bir karar açıkladı. Açıklanan bu karar ile beraber marketlerdeki meyce ve sebze satışlarına yeni düzenlemeler getirildi. Alınan yeni kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Alınan karara göre, çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm ve yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.
Birçok üründe üretim yerinden başlayacak, soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.
Ticaret Bakanlığı kararıyla beraber, sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar yeniden düzenlendi.
Buna göre artık malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacak.
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