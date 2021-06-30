Meyve sebze satışına yeni düzenleme! Ticaret Bakanlığı açıkladı

Marketlerde seçmece dönemini bitiren Ticaret Bakanlığı kararı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Marketlerde özellikle manav reyonlarında birçok meyve artık açık şekilde satılamayacak. Özel şeffaf kutularda satışa çıkarılan meyveler, vatandaşlar tarafından el ile seçilemeyecek. Ancak bazı meyve ve sebzeler halen açıktan satılmaya devam edilecek. İşte o meyve sebzeler…

Seçmece dönemi bitiyor!

Market içerisinde hijyen ve dezenfekte konusunda daha dikkatli olmak için Ticaret Bakanlığı yeni bir karar açıkladı. Açıklanan bu karar ile beraber marketlerdeki meyce ve sebze satışlarına yeni düzenlemeler getirildi. Alınan yeni kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

Alınan karara göre, çilek, incir, kayısı, kiraz, kuşkonmaz, mango, mantar, üzüm ve yenidünya gibi ürünler marketlerin sadece kapalı yerlerinde satılacak ve seçmece şekilde alışveriş yapılamayacak.

Birçok üründe üretim yerinden başlayacak, soğutularak muhafaza sıcaklığına ulaştırılması ve nihai tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm aşamalarda korunması sağlanacak.

Ticaret Bakanlığı kararıyla beraber, sebze ve meyvelerin ambalajlanarak taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlar yeniden düzenlendi.